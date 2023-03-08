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Советник Эрдогана сообщил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Советник Эрдогана сообщил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции, а также ректор университета Алтынбаш Чагры Эрхан сообщил о планах Анкары организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в апреле.

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