Эксклюзивный автомобиль за 3 000 000 долларов продают на Авито

Продавец редкого гиперкара сообщил, что его предложение является уникальным для России. Приобрести эксклюзивную модель автомобиля Pagani Huayra можно под заказ из-за рубежа за 229 463 000 рублей (примерно 3 000 000 долларов по текущему курсу).