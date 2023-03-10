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Эксклюзивный автомобиль за 3 000 000 долларов продают на Авито

Эксклюзивный автомобиль за 3 000 000 долларов продают на Авито

Продавец редкого гиперкара сообщил, что его предложение является уникальным для России. Приобрести эксклюзивную модель автомобиля Pagani Huayra можно под заказ из-за рубежа за 229 463 000 рублей (примерно 3 000 000 долларов по текущему курсу).

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