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Сергей Морозов: «Жумагулов устно дал свое согласие на контракт с Naiza»

Боец UFC Сергей Морозов заявил, что Жалгас Жумагулов дал устное согласие на подписание контракта с лигой Naiza.

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