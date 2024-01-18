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СК заочно предъявил обвинение еще 68 иностранным наемникам ВСУ

СК заочно предъявил обвинение еще 68 иностранным наемникам ВСУ

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Следственный комитет России заочно предъявил обвинения еще 68 иностранным наемникам, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили 18 января в пресс-службе ведомства.

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