СК заочно предъявил обвинение еще 68 иностранным наемникам ВСУ

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Следственный комитет России заочно предъявил обвинения еще 68 иностранным наемникам, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили 18 января в пресс-службе ведомства.
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