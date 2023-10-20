"Роснефть" и КННК будут сотрудничать в научно-технической области

Российская нефтяная компания "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в рамках V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба компании.
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