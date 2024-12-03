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Россияне рассказали о секретах создания новогоднего настроения

Россияне рассказали о секретах создания новогоднего настроения

Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение. Также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка подарков для близких, выяснили для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

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