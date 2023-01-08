Царьград

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Экс-советник ЦРУ рассказал, на какую чудовищную глупость могут пойти США ради победы Украины

Экс-советник ЦРУ рассказал, на какую чудовищную глупость могут пойти США ради победы Украины

В Daily Reckoning вышла статья Джеймса Рикардса об успехах вооружённых сил России на Украине, из-за которых США рискуют совершить непоправимый поступокБывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс написал статью про Украину для издания Daily Reckoning.

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