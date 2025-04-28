Огненные пони: 10 крутых Ford Mustang

О Мустанге впору писать энциклопедии с мельчайшими подробностями. Однажды мы этим непременно займемся, а пока предлагаем вашему вниманию несколько особо интересных и воодушевляющих модификаций в истории пони-кара.
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