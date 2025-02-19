Зеленое цунами — холмистые поля Моравии

Представляем вам подборку потрясающих пейзажных снимков от польских фотографов Марека Кедровского (Marek Kiedrowski) и Криштофа Бровко (Krzysztof Browko), запечатлевших удивительную красоту зеленых полей Моравии, живописного региона Чешской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии