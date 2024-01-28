Жители 23 улиц Астрахани часть воскресенья проведут без электричества

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В воскресенье, 28 января, плановые отключения электричества коснутся 23 улиц, переулков и проездов Астрахани: Также отключения запланированы в селе Солянка Наримановского района (09:00 до 14:00).
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