Жители 23 улиц Астрахани часть воскресенья проведут без электричества

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В воскресенье, 28 января, плановые отключения электричества коснутся 23 улиц, переулков и проездов Астрахани: Также отключения запланированы в селе Солянка Наримановского района (09:00 до 14:00).