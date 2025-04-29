Поезда D1 в мае поедут от Белорусской по измененному графику

В связи с развитием инфраструктуры на станции Беговая и строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская в мае изменится расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений и первого маршрута Московских центральных диаметров.
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