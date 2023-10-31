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Армения вновь попыталась спровоцировать Россию. Однако на этот раз Пашиняна ждал неприятный сюрприз

Армения вновь попыталась спровоцировать Россию. Однако на этот раз Пашиняна ждал неприятный сюрприз

Резкое осложнение отношений между Ереваном и Москвой произошло довольно в сжатые сроки. И вот уже в Армении некоторые парламентарии и политологи стали поговаривать о «неизбежности» вывода российских военнослужащих дислоцирующихся на базе в Гюмри.

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