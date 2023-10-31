Армения вновь попыталась спровоцировать Россию. Однако на этот раз Пашиняна ждал неприятный сюрприз

Резкое осложнение отношений между Ереваном и Москвой произошло довольно в сжатые сроки. И вот уже в Армении некоторые парламентарии и политологи стали поговаривать о «неизбежности» вывода российских военнослужащих дислоцирующихся на базе в Гюмри.