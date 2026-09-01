Первый звонок и урок безопасности: как в Твери отметили День знаний с участием Росгвардии

Росгвардейцы приняли участие в праздновании Дня знаний в Твери. В День знаний военнослужащие Управления Росгвардии по Тверской области стали участниками торжественной линейки в МОУ СОШ № 16 города Твери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым