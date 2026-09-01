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Первый звонок и урок безопасности: как в Твери отметили День знаний с участием Росгвардии

Первый звонок и урок безопасности: как в Твери отметили День знаний с участием Росгвардии

Росгвардейцы приняли участие в праздновании Дня знаний в Твери. В День знаний военнослужащие Управления Росгвардии по Тверской области стали участниками торжественной линейки в МОУ СОШ № 16 города Твери.

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