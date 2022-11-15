В Молдавии приговорили к 3,6 годам лишения свободы гражданина за службу в составе сил ДНР

Мужчина, командовавший батальоном, свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал.Гражданин Молдавии приговорен к 3,6 годам тюрьмы за то, что участвовал в боевых действиях на Донбассе в рядах Донецкой Народной Республики с 2014 по 2021 год.