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В Молдавии приговорили к 3,6 годам лишения свободы гражданина за службу в составе сил ДНР

В Молдавии приговорили к 3,6 годам лишения свободы гражданина за службу в составе сил ДНР

Мужчина, командовавший батальоном, свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал.Гражданин Молдавии приговорен к 3,6 годам тюрьмы за то, что участвовал в боевых действиях на Донбассе в рядах Донецкой Народной Республики с 2014 по 2021 год.

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