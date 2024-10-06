Исторические уроки

АС

Анатолий Страшко

Читая о Руслане Иванове сейчас, о тех кого Шойгу притащил из МЧС в МО, вижу что в России времён "неСталина" ничего не изменилось. Вывод - Сталин нужен. Вспоминаю Уварова, министра образования царской России - его лозунг " Самодержавие, вера, отечество". И думаю -неужели это был глупый человек. Глупее наших умников либералов нынешних, типа шашка( бздюля) Гарика, всех навальнистов и прочей либеральной шушеры, пеной брызгающей, рассуждая о "кровавом" Сталине. Думаю, что нет. За что народ уважает Сталина? Да за то, что так называемую элиту он занумеровал. От дач и авто до мебели. И если ты проворовался, то номера эти к другим перейдут, таким же пронумерованным, а не к деткам и родственничкам. Может так и надо в наши непростые предвоенные годы. Пронумеровать дачи, поместья, наших "рабов на галерах" от Володина со товарищи до Матвиенко с родственниками?