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Исторические уроки

Исторические уроки

Русский публицист Михаил Меньшиков в 1906-м году писал: "Истинною силою всякой - и особенно парламентской - работы является нравственный характер.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Читая о Руслане Иванове сейчас, о тех кого Шойгу притащил из МЧС в МО, вижу что в России времён &quot;неСталина&quot; ничего не изменилось.  Вывод - Сталин нужен. Вспоминаю Уварова, министра образования царской России - его лозунг &quot; Самодержавие, вера, отечество&quot;. И думаю -неужели это был глупый человек. Глупее наших умников либералов нынешних, типа шашка( бздюля) Гарика, всех навальнистов и прочей либеральной шушеры, пеной брызгающей, рассуждая о &quot;кровавом&quot; Сталине. Думаю, что нет. За что народ уважает Сталина? Да за то, что так называемую элиту он занумеровал. От дач и авто  до мебели. И если ты проворовался, то номера эти к другим перейдут, таким же пронумерованным, а не к деткам и родственничкам.  Может так и надо в наши непростые предвоенные годы. Пронумеровать дачи, поместья,  наших &quot;рабов на галерах&quot; от Володина со товарищи до Матвиенко с родственниками?
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16 час.
Сергей Дмитриев
Можно было уклониться от Японской и Германской войн  без ущерба  имеджу. Но подтанцовка Николая-2  проиграла энтузиастам войн. Витте был против этих войн, так его отрядили заключать мир с Японией, с чем он блестяще справился.
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15 час.
сергей шмельков
с нашими олигархами из мафии 90 тяжело победить
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11 час.

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