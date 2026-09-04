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Царьград

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В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу по окнам и уснул в сарае

В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу по окнам и уснул в сарае

Москвич открыл огонь из ружья по дому после ссоры.Посиделки в одном из частных домов Подмосковья переросли в шумный конфликт со стрельбой.

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