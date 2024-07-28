Директор "Ситематик" продолжает встречи с главами районов по проблемам обращения с отходами

Недавно директор Саратовского филиала АО "Ситематик" Евгений Фролов провел серию встреч с главами районов Саратовской области, на которых обсуждались ключевые аспекты системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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