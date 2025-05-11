Цены и спрос на подержанные зарубежные седаны резко выросли в Новосибирске

Реже всего в Новосибирской области покупают седаны из Франции.В первом квартале текущего года жители Новосибирской области продемонстрировали значительный рост интереса к подержанным автомобилям японского производства, в частности, к седанам.
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