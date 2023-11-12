Медведев иронично назвал главу МОК Баха мудрым и последовательным человеком

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал слова главы Межуднародного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, заявившего, что спорт не может быть вне политики, однако должен оставаться политически нейтральным.