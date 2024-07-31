В Иране расследуют убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране — Tasnim

В Иране заявили о проведении расследования причин убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и его охранника в Тегеране, 31 июля сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).