В Иране расследуют убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране — Tasnim

В Иране заявили о проведении расследования причин убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и его охранника в Тегеране, 31 июля сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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