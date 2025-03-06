MICA способствует укреплению позиций USDC на Binance

В свете новых регуляций MiCA доля USDC на Binance демонстрирует стремительный рост. Год назад распределение стабильных монет на платформе выглядело следующим образом: USDC – 0,48%, USDT – 68,67%, FDUSD – 30,84%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии