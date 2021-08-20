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Рынок готовится совершить отскок

Рынок готовится совершить отскок

Российский рынок в последний день торгов на этой недели может совершить отскок. Накануне биржа также показала снижение, подвергшись влиянию внешнего фона, который не благоприятствовал росту в связи с публикацией протоколов июльского заседания ФРС.

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