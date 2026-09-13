Главный ботанический сад Москвы: личный опыт прогулки по крупнейшему саду Европы

Первое впечатление: масштаб, который сложно осознать Когда впервые оказываешься на территории Главного ботанического сада имени Цицина, первое, что поражает, — это даже не количество растений, а ощущение, будто город остался где-то очень далеко.
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