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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малафеев о «Зените» и 13:0 в 3 матчах сезона РПЛ: «Бодрый старт впечатляет, но не сильно удивляет. У команды сильный состав, игроки настроены решительно»

Клуб из Санкт-Петербурга разгромил «Ростов» (5:0) в 3-м туре Мир РПЛ. В 3 матчах чемпионата в этом сезоне команда одержала 3 победы с общим счетом 13:0.

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