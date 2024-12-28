Инсайдеры игровой индустрии говорят, что передовая графика стоит слишком дорого для AAA-игр

В интервью The New York Times несколько разработчиков игр и деятелей индустрии рассказали о том, что студии игровой индустрии AAA не могут справиться с нагрузкой по созданию передовой графики - особенно в свете масштабных увольнений в течение последних двух лет и нескольких высокохудожественных игр AAA, не оправдавших себя на рынке.
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