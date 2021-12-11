Будут гаадить в темноте

Прибалты продолжают притеснять русское население, но хотят пользоваться русским электричеством Иван Рыбин Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Страны Прибалтики — гордые эстооонские и латвийские «касссппата» — начали клянчить у России электроэнергию.
Прибалты продолжают притеснять русское население, но хотят пользоваться русским электричеством Иван Рыбин Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Страны Прибалтики — гордые эстооонские и латвийские «касссппата» — начали клянчить у России электроэнергию.
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