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Популяции мигрирующих пресноводных рыб сократились более чем на 80% с 1970 года

Популяции мигрирующих пресноводных рыб сократились более чем на 80% с 1970 года

Популяции мигрирующих рыб сократились более чем на 80% с 1970 года, как показывают новые данные.Популяции сокращаются во всех регионах мира, но быстрее всего это происходит в Южной Америке и Карибском бассейне, где численность этих видов сократилась на 91% за последние 50 лет, сообщает «Тhe guardian».

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