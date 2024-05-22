Популяции мигрирующих пресноводных рыб сократились более чем на 80% с 1970 года

Популяции мигрирующих рыб сократились более чем на 80% с 1970 года, как показывают новые данные.Популяции сокращаются во всех регионах мира, но быстрее всего это происходит в Южной Америке и Карибском бассейне, где численность этих видов сократилась на 91% за последние 50 лет, сообщает «Тhe guardian».