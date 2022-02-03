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Константин Волков: «В Финляндии постоянно шутят про Путина, про «Спутник». Не знаю, что пишут у них в новостях, но они к вакцине относятся со смехом»

Голкипер «Эссята» Константин Волков ответил на вопрос о том, похожи ли финны на русских. – Финны обычно легче всего адаптируются в КХЛ.

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