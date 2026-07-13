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Русский Днепропетровск

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Зеленский затыкает дыры зэками. Бои за Сумы могут начаться уже скоро

Зеленский затыкает дыры зэками. Бои за Сумы могут начаться уже скоро

Екатерина Волковицкая 13 июля 2026 г., 5:15   Российские войска выдавливают украинских националистов из Писаревки, что лежит в 20 километрах к северу от Сум, ….

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