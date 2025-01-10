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ISW: «Русские взяли Торецк. Солдаты Сырского ушли на шахту, пытаются отстреливаться»

ISW: «Русские взяли Торецк. Солдаты Сырского ушли на шахту, пытаются отстреливаться»

В городе остались очаги сопротивления, но основные силы врага покинули городскую застройку Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В своей аналитике, опубликованной 8 января, Институт изучения войны (ISW) сделал тему битвы за Торецк/Дзержинск главной и посвятил ей очень много букв.

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