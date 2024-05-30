Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что в итоге известно про недавний удар Кинжалом по Яворовскому полигону

Что в итоге известно про недавний удар Кинжалом по Яворовскому полигону

Гиперзвук применили не только для того, чтобы уничтожить сотни три иностранных инструкторов. Снесён командный пункт для руководства F-16 и управления его системами наведения и техническим состоянием.

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