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Царьград

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"Серёга, выходи!": Девушки спасли друга из запертой квартиры с помощью подъемника, чтобы с ним погулять

"Серёга, выходи!": Девушки спасли друга из запертой квартиры с помощью подъемника, чтобы с ним погулять

В Южно-Сахалинске две находчивые подруги пошли на крайние меры, чтобы вытащить своего друга из запертой квартиры и провести с ним время на свежем воздухе.

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