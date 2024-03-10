Генерал Фроули: активные действия России в Арктике беспокоят западные страны

Действия России в Арктике вызывают тревогу у западных стран. Об этом сообщает издание Le Devoir, ссылаясь на заявления заместителя командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Блейза Фроули на конференции по обороне в Оттаве.
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