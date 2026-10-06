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«Маленький капрал» играет с огнем

«Маленький капрал» играет с огнем

Франция провела первый учебный пуск с подводной лодки новой баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд.

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