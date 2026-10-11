Авдеев: после атаки БПЛА на Владимир без света остались 5 тысяч человек

Беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, начался пожар. В результате отключились две подстанции, которые обеспечивают электричеством до пяти тысяч жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.