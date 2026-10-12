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Тест на искренность: сын Олега Газманова высказался о «тарелочницах»

Тест на искренность: сын Олега Газманова высказался о «тарелочницах»

Российский музыкант и телеведущий Родион Газманов поделился личным мнением о феномене так называемых «тарелочниц» — девушек, посещающих рестораны с мужчинами исключительно ради бесплатной еды и дорогого досуга .

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