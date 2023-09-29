«Я ехала в маршрутке на Прокуровке, мальчик забежал к нам и выбежал…»: почему орловцы не обратили внимание на одинокого малыша?

ДТП с участием трёхлетнего ребёнка и КамАЗа всколыхнуло орловцев. Горожане активно обсуждают: почему маленький ребёнок, которого доверили работникам детского сада, оказался один на проезжей части? Многие орловцы в соцсетях говорят, что сегодня работники детсадов всё чаще сидят в телефонах на прогулках, а не следят за детьми.
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