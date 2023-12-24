Боррель испугался победы правых на предстоящих выборах в Европарламент

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выразил беспокойство, что на предстоящих выборах в Европейский парламент избиратели могут поддержать правые популистские партии из-за страха перед неизвестностью и военных конфликтов.
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