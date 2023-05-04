Аргументы недели

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  • лина каюмова (Хорошая)
    Давно пора запретить беспилотники и не только над Моской и Питером а вообще на всей территории России ,и сбивать коне...Пока гром не грян...
  • Наталия
    Неужели   услышал, все-таки, Пригожина?Шойгу поручил уси...
  • лина любимцева
    Шойгу "поручил"?!!... А ПОЧЕМУ САМ НЕ ХОЧЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?!! После таких отчаянных  криков Пригожина ЛИЧНО ДОЛЖЕН...Шойгу поручил уси...

Юрист Соловьев: текущий призыв ничем не должен отличаться от обычного

Заслуженный юрист Иван Соловьев во время беседы с Общественной Службой Новостей прокомментировал рассылку новых повесток и прояснил, какие именно ограничительные права могут быть введены в отношении тех призывников, которые не явятся по повестке в военкомат.

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