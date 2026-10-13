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Японский журналист задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже

Японский журналист задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже

В Сахалинской области задержан японский журналист, подозреваемый в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб.

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