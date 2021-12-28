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Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что десятидневные новогодние каникулы провоцируют россиян на пьянство, в эти дни растёт число бытовых преступлений и драк.

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