В Санкт-Петербурге проездные теперь можно пополнять через СБП

Пассажиры будут получать кешбэк в размере 10% В рамках совместной акции комитета по транспорту Санкт-Петербурга и Национальной системы платежных карт с 7 сентября пополнить и купить проездные билеты, включая карту «Подорожник» и льготные билеты, можно будет и через Систему быстрых платежей (СБП).
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