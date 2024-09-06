В Санкт-Петербурге проездные теперь можно пополнять через СБП

Пассажиры будут получать кешбэк в размере 10% В рамках совместной акции комитета по транспорту Санкт-Петербурга и Национальной системы платежных карт с 7 сентября пополнить и купить проездные билеты, включая карту «Подорожник» и льготные билеты, можно будет и через Систему быстрых платежей (СБП).