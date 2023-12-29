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Спички - не игрушка

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Израиль убил иранского генерала. Теперь хуситы грозят перебить морской кабель

Израиль убил иранского генерала. Теперь хуситы грозят перебить морской кабель

Похоже, слова Владимира Жириновского о том, что война на Ближнем Востоке вспыхнет именно в 2024 году (это он сказал в 2019 году), начинают сбываться.

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