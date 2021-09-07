Т23,8 млрд разрешили занять акиматам шести областей и Алматы из-за ситуации с занятостью

Астана. 7 сентября. КазТАГ – Т23,8 млрд разрешили занять местным исполнительным органам (МИО, акиматам) шести областей и Алматы посредством размещения государственных ценных бумаг (ГЦБ) из-за ситуации с занятостью, передает корреспондент агентства.
Астана. 7 сентября. КазТАГ – Т23,8 млрд разрешили занять местным исполнительным органам (МИО, акиматам) шести областей и Алматы посредством размещения государственных ценных бумаг (ГЦБ) из-за ситуации с занятостью, передает корреспондент агентства.
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