Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Моргунов
    ПРЕДЛАГАЮ БЕСПЛАТНО НЕСКОЛЬКО ДОСОК (ОСИНОВЫХ) ПОСТАВИТЬ В ШТАТЫ НА ГРОБИК ЭТОМУ УБЛЮДКУ !!!! А УЖ ЗАКАПЫВАЙТЕ САМИ...Хит дня, десятиле...
  • Николай Кучков
    Только уничтожение штатов может дать миру мир!! Полумеры не помогут...Хит дня, десятиле...
  • ВераВерная
    Америка никогда не вела войн на своей территории, хотя всю жизнь воюет. У этого бандитского государства методы всегда...Хит дня, десятиле...

Орбан назвал втягивание Европы в конфликт на Украине вредным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал втягивание Европы в конфликт на Украине вредным. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera на полях экономического форума в Черноббьо.

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