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Как Кремль убеждает французов любить Россию и не помогать Украине – главное из расследования Washington Post

Автор фото, Getty Images В субботнем номере Washington Post вышла статья корреспондентки издания Кэтрин Белтон, посвященная новым попыткам французских крайне правых изменить политику страны в части поддержки Украины в войне с Россией.

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