Русские нашли замену мигрантам.

Ну, можно, наверное, выслать мигрантов и нанять своих за хорошие деньги, но вопрос, как вырастут цены в магазинах, жкх, на жильё и прочее, где использовался дешёвый труд гастеров?

Erl Schweizer

Русские могут найти замену мигрантам, россиянам же нужно мирное сосуществование народов. Вот что необходимо сделать в первую очередь, так это дать пинка хорошего всем националистам, не только украинским, но и царьградским, даже думским, само-собой вышвырнуть за шкирку таких же упертых националистов из СМИ и социальных сетей.