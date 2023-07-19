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Русские нашли замену мигрантам.

Русские нашли замену мигрантам.

ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS ВЛАСТИ ПРИДЁТСЯ УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ: РУССКИЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ МИГРАНТАМ Русские нашли замену мигрантам.

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Комментарии
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Платон Платонов
Ну, можно, наверное, выслать мигрантов и нанять своих за хорошие деньги, но вопрос, как вырастут цены в магазинах, жкх, на жильё и прочее, где использовался дешёвый труд гастеров?
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15 час.
Erl Schweizer
Русские могут найти замену мигрантам, россиянам же нужно мирное сосуществование народов. Вот что необходимо сделать в первую очередь, так это дать пинка хорошего всем националистам, не только украинским, но и царьградским, даже думским, само-собой вышвырнуть за шкирку таких же упертых националистов из СМИ и социальных сетей.
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3 час.

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