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В Москве вручили премию «МедиаБренд»

В Москве вручили премию «МедиаБренд»

В Москве сегодня назвали лучшие проекты в сфере маркетинга и продвижения современных медиа. Наши коллеги — петербуржский городской телеканал 78 — стали победителями премии «МедиаБренд» в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ».

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