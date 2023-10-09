МИД России: США намерены вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии

Замглавы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, что указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы.
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