Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель об отношении к ЕС: «Существует миф о том, что мы хотим выйти из Европейского союза и отказаться от евро.
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Вот потому тебя Алиса Вайдель и не допустят к управлению, что есть гнилая верхушка ЕС, которую никто не выбирал, она тебе и не даст ходу вспомни в Румынии как дела обстояли!